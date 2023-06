Saison 2023/24: Freier Eintritt bei Abo-Theatervorstellungen in Wels

WELS. Die Stadt hat gestern das Programm für die Konzert- und Theaterabonnements der Saison 2023/24 in den Welser Spielstätten angekündigt. Die wichtigste Neuerung: Nachdem im Vorjahr die Konzerte bei freiem Eintritt stattgefunden haben, sind heuer die Theatervorstellungen an der Reihe. Durch die Maßnahme soll der Besuch der städtischen Kulturveranstaltungen angekurbelt werden. Bei den Konzerten sei das von Erfolg gekrönt gewesen, berichtet Vizebürgermeisterin und Kulturreferentin Christa Raggl-Mühlberger (FP): "Noch ist die Saison nicht ganz vorbei, wir haben aber bisher eine Auslastung von 99 Prozent gehabt. Hoffentlich konnten wir einige neue Konzertbesucher gewinnen." Diese hohe Zahl sei auch durch das Vergabekonzept zustande gekommen: Bis zehn Minuten vor Beginn wurden die Karten für die Abonnenten zurückgehalten. Wurden sie bis dahin nicht abgeholt, gingen sie an wartende Besucher.

Klassiker, Crossover und Oper

Alteingesessene Theaterabonnenten müssen in der kommenden Saison, die von 6. Oktober bis 6. Mai dauern wird, nicht um ihre Plätze bangen: Sie erhalten ihr Abo gratis. Wer ein neues abschließen will, kann das für einen Symbolpreis von 10 Euro tun. Einzelkarten können kostenlos bei den Verkaufsstellen der Stadt oder an der Abendkasse bezogen werden. "Wir werden beobachten, welche Veranstaltungen gut angenommen werden, um eventuell das Programm anzupassen", kündigt Raggl-Mühlberger an.

Inhaltlich erwarten die Besucher neben Klassikern wie "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" auch Crossover-Veranstaltungen mit musikalischen Inhalten wie "About Brahms" (6. Oktober) und die Opern- und Operettengala im April 2023.

Utopische Abokonzerte

Zu ihrem 20-jährigen Jubiläum laufen die Abonnementkonzerte heuer unter dem Motto "Utopia". Helmut Schmidinger hat ein Programm zusammengestellt, das sich mit Zukunftsvisionen im Spiegel der Musikgeschichte beschäftigt. Neben der Reihe für klassische Kammermusik gibt es in der kommenden Saison erstmals auch eine eigene Schiene für zeitgenössische Kammermusik.

Für die Abonnements gibt es verschiedene Modalitäten: Das Silber-Abo, in dem alle Konzerte beinhaltet sind, kostet je nach Kategorie 239 bis 320 Euro. Außerdem gibt es gesonderte Abos für die Orchesterkonzerte, Kammermusikreihen und die Reihe "Jeux", die mit einem bunten Stilmix aufwartet.

Darüber hinaus gibt es eigene "Check-Abos", bei denen die Besitzer sechs Konzerte aus dem Programm auswählen können. Der Preis beläuft sich auf 141 bis 187 Euro. Jugendliche können diese Aboform um nur 30 Euro kaufen.

Der Abonnementvorverkauf beginnt am 12. Juni, die Einzelkarten können ab 7. August im Amtsgebäude Greif oder online gekauft werden.

Das gesamte Programm sowie die Abopreise im Detail finden Sie unter wels.at/kulturinwels

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer