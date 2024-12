Rekordbesucherzahl bei der Welser Weihnachtswelt

Die Welser Weihnachtswelt und der Lichterpfad durch die Innenstadt sind Besuchermagnete. Das belegen die Frequenzmessungen in der Fußgängerzone mit in Summe 920.000 Zählungen seit Beginn des Weihnachtsmarktes Mitte November.

Vom 15. November bis 22. Dezember stieg die Frequenz gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent, und auch die Umsätze sind am Markt um sechs Prozent gestiegen, berichtet das Welser Stadtmarketing, das über "die bestbesuchte Welser Weihnachtswelt aller Zeiten" jubelt. Das beste Wochenende war das zweite Adventwochenende mit mehr als 60.000 Besucherinnen und Besuchern.

Die Weihnachtswelt hat am 24. Dezember noch bis Mittag geöffnet. Am 26. Dezember beginnt dann bereits der Abbau der Hütten und die Vorbereitungen für den Welser Silvesterlauf und für die Eis-8er-Bahn, die am 10. Jänner startet. Der Welser Lichterpfad bleibt bis zu Maria Lichtmess am 2. Februar erleuchtet.

