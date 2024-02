Rauchen in Welser Nacht-Gastro: Schinninger sieht Handlungsbedarf

Gesundheitsreferent und Vizebürgermeister Klaus Schinninger (SP) sieht "dringenden Handlungsbedarf", teilte er in einer Presseaussendung mit. Er kritisiert Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP), laut dem es keine Meldungen zu Verstößen gegeben habe. "In den vergangenen Wochen und Monaten gehen bei uns vermehrt Beschwerden von Welserinnen und Welsern ein, die auf Verstöße gegen das gesetzliche Rauchverbot in Nachtlokalen hinweisen", sagt Schinninger.

Brisantes Foto aufgetaucht

Als "Gipfel der Unverfrorenheit" bezeichnet der Gesundheitsreferent ein Foto, das ein FPÖ-Gemeinderat auf Facebook gepostet hat. Darauf posiert der Mandatar mit mehreren Personen in einem Lokal. In einem Aschenbecher auf dem Tisch ist eine offenbar brennende Zigarette zu sehen. Einen Screenshot hat Schinninger der Welser Zeitung übermittelt. Laut Schinninger sei Kroiß "in der Pflicht, aktiv gegen solche Gesetzesverstöße vorzugehen und die Einhaltung des Rauchverbots in Lokalen sicherzustellen." Er ruft Kroiß auf, "schnell und entschlossen zu handeln."

Kroiß spielt den Ball zurück: "Wenn Kollege Schinninger seit Monaten Meldungen kriegt, warum hat er das nicht zur Sprache gebracht?" Er selbst sei zuständig für die Bezirksverwaltung und damit für die Ausstellung von Strafen bei Verstößen. "Präventiv tätig zu werden ist eine klassische Angelegenheit des Gesundheitsreferenten. Wenn er Handlungsbedarf sieht, dann soll er selbst aktiv werden", sagt Kroiß.

