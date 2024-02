Rauchen in der Nachtgastronomie: Wo kein Kläger, da kein Richter?

Seit 2019 gilt in Österreich ein allgemeines Rauchverbot in Lokalen.

Seit einiger Zeit erreichen die Welser Zeitung vermehrt Beschwerdeschreiben von Lesern: In zahlreichen Nachtlokalen in der Region werde trotz des gesetzlichen Verbotes, das seit 2019 gilt, ungeniert geraucht – offenbar mit Duldung der Betreiber. Ein kleiner Streifzug auf Social Media zeigt: Tatsächlich sind auf zahlreichen Fotos, sogar auf den offiziellen Seiten der Unternehmen, rauchende Lokalgäste zu sehen.

Bei einem Rundruf bei einigen Betreibern will auch mit dem Angebot, anonym zu bleiben, keiner etwas von wissentlichen Gesetzesbrüchen in seinem Lokal wissen.

Auch in der Kellnerei in der Welser Traungasse werde das Verbot ausnahmslos durchgesetzt, sagt Betriebsleiterin Sabrina Balint-Foro: "Es kommt vor, dass sich jemand eine Zigarette anzündet. Wenn wir das sehen, fordern wir die Leute zum Ausdämpfen auf. Das tun sie dann auch." Bei 100 Gästen sei es aber nicht einfach, das gesamte Lokal ständig zu überwachen: "Die Leute verstecken die Zigarette zum Teil unter dem Tisch. Es ist dunkel. Alle erwischen wir nicht."

Keine eigenen Kontrollen

Anzeigen bei Verstößen gegen das Rauchverbot gehen an die Bezirksverwaltungsbehörden, im konkreten Fall sind das die Bezirkshauptmannschaften Grieskirchen-Eferding und Wels-Land sowie der Magistrat Wels. Diese gehen den Meldungen nach und verhängen bei tatsächlichen Gesetzesbrüchen Strafen. Für Lokalgäste können das bis zu 1000 Euro sein. Für Wirte, die zur Durchsetzung des Verbots verpflichtet sind, können bei einem ersten Verstoß bis zu 3000 Euro und im Wiederholungsfall bis zu 10.000 Euro fällig werden.

Sowohl bei der BH Wels-Land als auch beim Magistrat Wels seien in den vergangenen beiden Jahren keine Anzeigen eingegangen, heißt es auf Anfrage der Welser Zeitung. Das könnte auch daran liegen, dass es keine dezidierten Kontrollorgane gibt. Die Lebensmittelaufsicht sowie Arbeitsinspektoren sind angehalten, Verstöße zu melden. Auch Polizisten können nur dann Hinweise an die Verwaltungsbehörde weitergeben, wenn ihnen bei einem Einsatz Raucher in einem Lokal auffallen. Eigene Überprüfungen zur Einhaltung des gesetzlichen Verbots ohne Anlassfall gibt es aber nicht.

Ansonsten verlässt sich der Gesetzgeber auf Meldungen von Gästen, die anschließend von Mitarbeitern der Behörde überprüft werden. "Wir sind da auf Hinweise von den Leuten angewiesen", heißt es von der BH Wels-Land.

Er habe keine Beschwerden erhalten, erklärt der Welser Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP): "Auch informell hat mich bisher niemand wegen Verstößen gegen das Rauchverbot in Lokalen angesprochen." Er appelliert an die Vernunft der Raucher: "Ich habe selbst lange Zeit geraucht und bin jetzt sehr froh, dass es das Verbot gibt. Es wäre wichtig, auf andere Gäste und das Personal Rücksicht zu nehmen."

Anders die Situation bei der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen-Eferding: "Wir beobachten in den vergangenen zwei bis drei Monaten einen Anstieg bei den Meldungen und Anzeigen, obwohl sie sich auf einem niedrigen Niveau bewegen", sagt Peter Zeilinger, der zuständige Leiter der Abteilung Sanitätsdienst.

Der Anstieg betreffe sowohl Anzeigen von Behördenvertretern als auch Meldungen von Bürgern. "Aktuell habe ich zwei bis drei Lokale im Fokus", erklärt Zeilinger. Er werde selbst stichprobenartig Kontrollen durchführen, um den Hinweisen aus der Bevölkerung nachzugehen.

Das sei nicht immer einfach: "Wenn jemand einen Raucher in einem Lokal beobachtet und meldet, heißt das ja nicht, dass auch während unserer Kontrolle jemand gegen das Verbot verstößt", erklärt Zeilinger.

