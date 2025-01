Podcast "Du, Leo?" geht in die zweite Runde

Kinder und Jugendliche werden beim Podcast "Du, Leo?" zu Redakteuren: In der Kooperation von OÖNachrichten und dem Offenen Kulturverein (OKV) aus Wels interviewen die jungen Journalisten Leo Ludick, "Alltagsrätsel"-Kolumnist bei den OÖN und pädagogischer Berater im Welios Science Center.

Nachdem die ersten fünf Folgen des Video-Podcasts bereits veröffentlicht wurden, haben Schüler der Sportmittelschule Wels nun die nächsten fünf gestaltet. Sie werden in den kommenden Wochen auf nachrichten.at/podcasts zu sehen sein. "Ich bin begeistert davon, mit wie viel Selbstbewusstsein und Engagement die Schülerinnen und Schüler mitgemacht haben", sagt OKV-Geschäftsführer Christoph Brückl.

Er hat den Workshop geleitet, in dem die Schüler innerhalb weniger Stunden die fünf Podcast-Folgen gestaltet haben. "Mein Ansatz ist, möglichst schnell in die Praxis zu kommen, da lernt man am meisten", sagt Brückl. Ziel sei es, die Medienkompetenz der Teilnehmer zu stärken und sie mit den Grundlagen des journalistischen Arbeitens vertraut zu machen. Für Fragen zum Kursangebot ist Brückl per Mail an info@okv-wels.at erreichbar.

