"Plan Design" präsentiert Duschneuheit

Bluetooth-Lautsprecher, ein Warmwasserspeicher und indirekte LED-Beleuchtung: Mit dem "Skydancer" will der Schallerbacher Günter Vrecun den Markt für Outdoor-Duschen revolutionieren.

Bei zahlreichen Gesprächen mit Kunden habe sich die Nachfrage nach einem solchen Produkt herauskristallisiert, erzählt der Architekt: "Die Entwicklung hat von der Idee bis zur Umsetzung ungefähr ein Jahr gedauert, das Ergebnis macht uns sehr stolz." Der "Skydancer" sei jetzt um 8500 Euro erhältlich, die ersten Kundenreaktionen seien sehr positiv, sagt Vrecun.

Günter Vrecun, Architekt

Es ist nicht die einzige Neuerung beim Architekturbüro "Plan Design", das Vrecun vor 36 Jahren gegründet hat: Das Unternehmen zieht von Bad Schallerbach nach Grieskirchen ins Schloss Parz um. Dieses biete mit seinem großen Garten mehr Platz für Ausstellungsflächen, erklärt Vrecun: "Außerdem wollte ich schon immer in einem historischen Gebäude arbeiten, das inspiriert mich zusätzlich." Außerdem soll an dem neuen Standort in Kooperation mit der Künstlerin Sylvia Vorwagner aus Gmunden eine eigene Kunstgalerie gegründet werden.

