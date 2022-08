Pkw-Lenker brachte Fahrradfahrer zu Sturz und flüchtete

Anschließend soll er Fahrerflucht begangen haben. Zum Unfall kam es gegen 17 Uhr, nachdem der Rennrad-Fahrer von der B129 in den Kreisverkehr eingefahren war. Der Pkw-Lenker soll den 35-Jährigen plötzlich den Weg abgeschnitten und so zum Ablenken genötigt haben. Der Fahrradfahrer geriet infolgedessen mit dem Vorderrad an den Randstein, stürzte und dürfte sich schwer verletzt haben.

Polizei bittet um Hinweise

Der Lenker des weißen Pkw fuhr laut Polizei einfach Richtung Alkoven weiter. Der 35-Jährige musste nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht werden.

"Etwaige Unfallzeugen mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Eferding unter 059133/4220 melden", bittet die Polizei um Hinweise.