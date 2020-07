Pflegerin trieb Einbrecher mit lautem Geschrei in die Flucht

Die Polizei leitete am Donnerstagnachmittag eine intensive Fahndung ein. Zumindest bis zum Abend konnten die Einbrecher aber nicht gefunden werden.

Was war passiert? Gegen 14.15 Uhr, als sich das Ehepaar im Alter von 85 und 86 Jahren in der Küche ihres Zweifamilienhauses in Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) zum Kochen aufhielt, stieg ein unbekannter Mann über ein offenes Fenster ins Schlafzimmer ein. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, hatte der Täter zuvor die fast geschlossenen Rolläden nach oben geschoben und das Insektennetz herausgerissen. Ein Komplize verschaffte sich währenddessen über das gekippte Wohnzimmerfenster Zugang.

Einbrecher sprang aus Fenster

Die 34-jährige Pflegerin der Bewohner wurde auf die Geräusche aufmerksam. Als sie im Schlafzimmer Nachschau hielt, ertappte sie einen Einbrecher im Schlafzimmer. Eine weitere Person befand sich außerhalb des Schlafzimmers, so die Polizei.

Nachdem die Pflegerin lautstark zu Schreien begonnen hatte, sprang der Täter aus dem offenen Schlafzimmerfenster und beide flüchteten in einen Wald. Die sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.