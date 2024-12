Neustädter Kaufleute wehren sich mit Kameras gegen üble Verschmutzungen

Mit Videokameras in den Geschäftseingängen reagierten die Neustädter Kaufleute auf die wiederholten Verunreinigungen böswilliger Zeitgenossen bei ihren Geschäftseingängen zwischen Bahnhof, Eferdinger Straße und Görlichplatz. "Das hat Wirkung gezeigt, auch die Polizei unterstützt uns und kontrolliert nun öfter", sagt Franz Kupetzius, Obmann der Neustädter Kaufmannschaft. Die Kameras sind aus datenschutzrechtlichen Gründen so positioniert, dass sie nicht auf die Straße hin filmen, sondern nur im Eingangsbereich. Denn zuvor hatten Unbekannte wiederholt in die Geschäftseingänge uriniert und stinkende Flüssigkeiten verschüttet.

Abseits dieser negativen Vorkommnisse arbeiten die Neustädter Kaufleute daran, ihren Stadtteil zu beleben – zuletzt gab es Gespräche mit dem Stadtmarketing und Bürgermeister Andreas Rabl.

Gratispunsch und Grätzelfeste

Heute, Freitag, wird vor dem Café "Doctor Duc" der Punschstand offiziell eröffnet, mit Fünf-Euro-Gutscheinen, die in Geschäften in der Neustadt erhältlich sind, will man dazu beitragen, dass die Punschhütte zum beliebten und belebten Treffpunkt im Stadtteil wird.

"Im Frühling planen wir Grätzelfeste, vor allem auch in den neuen Siedlungen, wo sich die Betriebe vor Ort präsentieren können. Wir wollen zeigen, dass sich auch bei uns in der Neustadt etwas tut", sagt Kupetzius. Er betont, die Neustadt sei mehr als das Gebiet rund um den Grünbachplatz.

Der bekannte Grill-Weltmeister steht seit einem Jahr der Neustädter Kaufmannschaft vor. Bei der jüngsten Sitzung waren rund 40 Geschäfts- und Gewerbetreibende dabei. "Jeder, der noch bei uns mitmachen will, wird mit offenen Armen empfangen, natürlich völlig unabhängig von der Branche, in der er oder sie tätig ist", betont Kupetzius. Geplant sei für den Sommer am Grünbachplatz auch ein Fest, bei dem sich die Unternehmer präsentieren könnten.

Rückschläge für die Neustädter Nahversorgung gab es im vergangenen Jahr mit der Schließung der Zellinger- und der Billa-Filiale in der Eferdinger Straße. Die Geschäftslokale stehen weiterhin leer.

Bessere Gesundheitsversorgung

Eine gute Nachricht zum Thema Gesundheitsversorgung für die Neustadt kam vor zwei Wochen mit der Ankündigung, dass mit Jänner in St. Anna das erste Primärversorgungszentrum in Wels eröffnet wird. Bei der Stadtteilumfrage im Vorjahr war die Ansiedlung von mehr niedergelassenen Ärzten einer der Wünsche der Bewohner. Ganz oben rangierte außerdem das Thema Mobilität (Tempolimits, mehr Parkplätze, Ausbau des Radverkehrs), mehr Grünflächen sowie mehr Nahversorger. Für ihre Sicherheit wünschen sich die Neustädter mehr Polizeipräsenz und stärkere Kontrollen. Als größtes Sicherheitsproblem werden der Drogen- und Alkoholkonsum wahrgenommen.

Schwierige Parkplatzsituation

Die Parkplatzsituation in der Neustadt ist weiterhin sehr schwierig, trotz des Parkhauses der ÖBB. Rund um den Welser Hauptbahnhof sind die Stellplätze bereits frühmorgens von Pendlern besetzt. Eine Lösung wäre laut Kupetzius mehr Kurzparkzonen samt vergünstigten Dauerparkkarten für die Bewohner.

