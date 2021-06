Naturinteresse wecken

Die Volksschule und der Kindergarten in St. Marienkirchen wurden als "Naturpark-Schule" und "Naturpark-Kindergarten" ausgezeichnet. Der Präsident des Verbandes der Naturparke Österreichs, Johann Thauerböck, überreichte bei einer kleinen Feier die Urkunden an Direktorin Gloria Götzenberger und Kindergartenleiterin Daniela Stadler. Er betonte die Bedeutung der Bildungseinrichtungen, die in ihrer pädagogischen Arbeit besonders intensiv Themen des Naturparks aufgreifen. So stehen in der Volksschule beispielsweise Naturführungen, Obstklauben und Saftpressen auf dem Programm. Je nach Schulstufe gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, etwa zum Thema Streuobstwiese. Naturvermittlerinnen des Naturparks kommen in die Schule, um Naturthemen im Unterricht zu behandeln.

Im Kindergarten gibt es unter anderem Wald- und Wiesentage, bei denen die Kinder die Tier- und Pflanzenwelt des Naturparks kennen und schätzen lernen sollen. Für das Lehr- und Kindergartenpersonal werden Fortbildungsveranstaltungen angeboten.