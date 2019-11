Mitglieder des FC Wels entscheiden über die Welser Fußball-Fusion

Die Regionalligisten WSC Hertha und FC Wels führen seit Wochen Sondierungsgespräche über eine mögliche Fusion. Während die Führungsriege des Tabellenzweiten die sportliche Ehe befürwortet, sind beim FC Wels, dem Tabellenvorletzten der Liga, im Augenblick noch die Skeptiker in der Mehrheit. Am 28. November soll bei der Jahreshauptversammlung des FC Wels über die Fusion abgestimmt werden. Der Ausgang des Votums ist ungewiss.

Golger will in die Bundesliga

Hertha-Obmann Roland Golger verfolgt mit seinen Fusionsplänen ein klares Ziel: "Wenn wir den Zusammenschluss jetzt nicht schaffen, kehren wir auf Jahrzehnte der Bundesliga den Rücken." Seine Mannschaft, bei der Golgers Firma HOGO auch Hauptsponsor ist, peilt in dieser Saison den Aufstieg in die zweithöchste Fußballliga an. Gelingt der Sprung nach oben, sind in der Mauth hohe Investitionen notwendig. Der ÖFB schreibt Auflagen vor, die Kosten von bis zu 300.000 Euro verursachen. Das Stadion des FC Wels in Wimpassing zweitligatauglich zu machen, würde nur knapp die Hälfte erfordern. Doch dort regiert der Stadtrivale, dem eine Fusion ungleich mehr Schmerzen bereiten würde als dem aktuell sehr erfolgreichen WSC Hertha.

FC-Wels-Obmann Juan Bohensky will die Fusionsgespräche nicht kommentieren. Der Vereinschef verweist auf das Votum bei der Jahreshauptversammlung. Rund 400 Vereinsmitglieder sind stimmberechtigt. Die Mitglieder von WSC Hertha sind laut Golger für die Fusion. Doch auch dort muss noch abgestimmt werden.

Sportreferent Gerhard Kroiß (FPÖ) wünscht sich Wels in der Fußball-Bundesliga: "So eine Chance wie jetzt hatten wir schon lange nicht mehr", appelliert der blaue Vizebürgermeister an die Vernunft beider Vereine. Gelingt dem WSC Hertha 2020 der Aufstieg in die zweite Liga, wäre dort nämlich Endstation, gibt Kroiß zu bedenken: "Die Vereinsstätte in der Mauth kann man nicht bundesligatauglich aufrüsten. Bei der Fußballarena in Wimpassing ginge das schon."

Das Welser Fußball-Urgestein Ferry Mutschlechner beobachtet die Fusionspläne kritisch: "Es reden alle nur von der Kampfmannschaft. Aber was ist mit dem Nachwuchs? Da sind viele Fragen offen. Es ist auch nicht gut, wenn Funktionäre der Hertha die Arbeit des FC Wels kritisieren."

3 Fragen an das Welser Urgestein Ferry Mutschlechner

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer sportlichen Ehe?

Gute Frage. Momentan ist die Chance nicht allzu groß. Was mich ärgert, ist, dass auch jene Leute mitstimmen dürfen, die im Verein keine Leistung erbringen. Funktionäre, die sich unentgeltlich engagieren, werden sowieso immer weniger. Sie waren langjähriger Trainer und sportlicher Leiter bei der Eintracht und beim FC Wels. Was muss getan werden, damit die Fusion zustande kommt?

Eine Fusion im Guten würde ich befürworten. Die Hertha vermittelt aber den Eindruck, dass es ihr nur um die Sportstätte des anderen geht. Wenn ich von jemandem etwas will, muss ich ihm anders kommen. Sie haben ja schon Erfahrung mit Fusionen.

Ich war dabei, als die Eintracht mit der Union zusammenging. Das Ergebnis war überschaubar. Der Erfolg eines Vereins basiert auf einer guten Nachwuchsarbeit. Um nach oben zu kommen, braucht man neben finanzkräftigen Sponsoren auch gescheite Strukturen.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at