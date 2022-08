Marchtrenker Stadtgrandprix als großes Lauffest

Ein heißes Rennen lieferten sich die Läufer am Feiertag Mariä Himmelfahrt bei der achten Auflage des Marchtrenker Stadtgrandprix, der mit rund 500 Teilnehmern wieder an die Teilnehmerzahlen vor der Pandemie anknüpfen könnte. Auch das Wetter spielte zum achten Mal in Folge perfekt mit. Zur Auswahl standen die Bewerbe eine Meile, fünf und zehn Meilen sowie der 10-Meilen-Staffellauf.

"Besonders erfreulich ist die Verdoppelung der Teilnehmer beim ,young & fun‘-Lauf für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren. 100 Mädchen und Burschen flitzten rund um das Stadtamt", sagt Martin Wiesinger, Obmann der ASKÖ Marchtrenk, die das Rennen veranstaltete. Die OÖNachrichten waren als Medienpartner dabei.

Den Startschuss gab um 10 Uhr der Marchtrenker Radprofi Felix Großschartner, der zwischen der Tour de France und der Deutschlandtour auf kurzen Heimatbesuch war. Der vierfache Olympiateilnehmer Günther Weidlinger war als Moderator im Einsatz.

Das 10-Meilen-Rennen gewann mit der bisher zweitschnellsten gelaufenen Zeit (0:55:32) Jürgen Aigner (LAG Genböck Haus Ried), die Plätze zwei und drei gingen an Matthias Aumayr (Tripower Freistadt) und Michael Bamberger (ASKÖ Laufwunder Steyr). Bei den Frauen siegte Anna Pabinger (1:03:21).

Hauptsponsor starlim sterner stellte mit mehr als 60 Läufern die größte Gruppe. Der teilnehmerstärkste Marchtrenker Verein war erneut die Feuerwehr Kappern, die sich die Prämie von 333,33 Euro bei Bürgermeister Paul Mahr abholen konnte. An die insgesamt 1000 Aktive und Besucher ließen sich das Lauffest und den gleichzeitig stattfindenden Strudeltag nicht entgehen. (krai)