Lkw erfasste Kinderwagen: Baby im Spital

Eine 62-Jährige war zu Fuß am linken Fahrbahnrand unterwegs und schob einen Kinderwagen, in dem ihr erst ein Monat alter Enkelsohn lag. Plötzlich kam ihr ein Klein-Lkw entgegen. Dieser erfasste die Frau mitsamt dem Kinderwagen. Das Baby wurde dabei in ein Gebüsch geschleudert.

Rettung und Notarzt brachten Oma und Enkel mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital. Sie dürften Glück gehabt und keine gröberen Verletzungen erlitten haben. Der Alkotest beim Lkw-Fahrer, einem 34-jährigen Inder, war negativ.

Bild: Matthias Lauber