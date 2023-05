"Lesepeers" vom WRG/ORG Wels erhielten Solidaritätspreis der Diözese

Viele junge Pflichtschulabsolventen können nicht sinnerfassend lesen und haben so geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz und der Schulsozialarbeit möchten die freiwilligen "Lesepeers", eine Gruppe von rund 25 Schülerinnen und Schülern der 4. und 5. Klassen des WRG/ORG Wels, dieser Ungleichheit entgegenwirken. Einmal pro Woche kommen Kinder aus verschiedenen Welser Volksschulen in das Gymnasium. Die Peers erledigen mit ihnen Lesehausaufgaben, üben ergänzend und versuchen spielerisch, Freude am Lesen zu wecken. Für dieses Engagement erhielt die Schule nun den Solidaritätspreis der Diözese Linz in der Kategorie "Jugend".

Das Programm versteht sich als Erweiterung des Unterrichts und wird in enger Kooperation mit den Pädagogen und Eltern umgesetzt. Alle Lesepeers absolvieren einen Ausbildungsnachmittag, organisiert vom Roten Kreuz. Die Bereitschaft junger Menschen, Verantwortung für Chancengleichheit zu übernehmen, sei beeindruckend, heißt es in der Jurybegründung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger