Leonessen kamen mit Geschenken

Die Geschenke gehen an Kinder, denen sonst selbst die bescheidensten Wünsche unerfüllt bleiben. Seit über zehn Jahren erfüllen die Leonessen in Kooperation mit den Direktionen der Welser Volksschulen Weihnachtswünsche. Auf den Wunschzetteln stehen Bücher, Spiele oder auch Pullover und T-Shirts. Die Einkäufe werden von den Leonessen besorgt und liebevoll verpackt. Am letzten Schultag vor Weihnachten wurden die Geschenke des Christkinds den Kindern mit nach Hause gegeben. Dieses Jahr waren es über 30 beschenkte Kinder an insgesamt fünf Schulstandorten.

