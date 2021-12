Lenker mit 2,52 Promille verursachte bei Probefahrt Unfall

Der Mann wollte privat ein Auto kaufen und besichtigte ein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Hofkirchen an der Trattnach. Das Auto war nicht zum Verkehr zugelassen, wie die Polizei am Donnerstagabend berichtete. Der 40-Jährige machte am Parkplatz eine Probefahrt, fuhr aber plötzlich ohne Erlaubnis des Besitzers auf die B141. Als er vom Parkplatz auf die Straße fuhr, stieß er mit dem Auto einer 72-Jährigen zusammen. Alle Beteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in die Krankenhäuser Wels und Ried gebracht. Der Alkotest beim 40-Jährigen ergab 2,52 Promille.