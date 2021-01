Impressionen vom Winter

In diesen Tagen zieht es viele Menschen in die Natur hinaus, und der Winter meint es derzeit auch gut mit uns: In den höher gelegenen Regionen präsentiert sich nach den Schneefällen der vergangenen Tage eine prächtige Winterlandschaft, im Zentralraum und in Wels ist es zumindest angezuckert.

Erste Schlittschuhversuche in Wels Bild: Josef Fischer

Die tiefen Temperaturen erhalten uns die weiße Pracht auch in der nächsten Zeit. In der Nacht auf Montag ist noch weiterer Schneefall zu erwarten, sodass das winterliche Wetter bis in die kommende Woche hinein anhalten sollte. Die nächsten Tage sollte man daher für Winterspaziergänge nutzen, die Langlaufskier anschnallen oder sich auf das Eis wagen. Sicheres Eislaufvergnügen ist jedenfalls auf dem Welser Stadtplatz garantiert.

Winter in Oberösterreich: Schicken Sie uns Ihre schönsten Schnee- und Winterbilder online@nachrichten.at

Das Wetter in Ihrer Region

