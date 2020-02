Hartkirchen: Unfalllenker landete mit BMW im Acker

Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden auf der Nibelungenstraße an der Kreuzung Hacking/Pfaffing im Gemeindegebiet von Hartkirchen. Aus noch unbekannter Ursache kollidierten im Kreuzungsbereich zwei Autos. Die am Unfall beteiligten Personen erlitten bei dem Zusammenstoß zum Glück nur leichte Verletzungen, sie konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien.

Die Nibelungenstraße war rund eine dreiviertel Stunde nur einspurig befahrbar. Im Einsatz standen die Feuerwehren Hartkirchen, Hilkering-Hachlham und Alkoven.