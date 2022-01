Gunskirchner Landjugend ist die aktivste in OÖ

Die Gunskirchner überzeugten mit zahlreichen Aktivitäten im Landjugendjahr und dürfen sich neben dem Wanderpokal über einen 5000-Euro-Werbegutschein sowie 25 Tagespässe für das Woodstock der Blasmusik freuen.

Aktivstes Mitglied

Die Gunskirchner Landjugendleiterin Marlene Neuwirth holte sich außerdem den Titel "aktivstes Mitglied der Landjugend Oberösterreich". Mit der Teilnahme an zahlreichen Landes-, Bezirks- und Ortsgruppenveranstaltungen hat sie sich den Titel redlich verdient. Seit 2014 ist sie Mitglied der Landjugend Gunskirchen, im Jahr 2017 stieg sie in den Vorstand auf und seit 2019 fungiert Neuwirth als Ortsgruppenleiterin. Den letzten großen Erfolg feierte sie im Frühjahr 2021. Beim Landesentscheid Reden belegte sie den zweiten Platz in der Kategorie "vorbereitete Rede Ü18".