Grüne starten im Gemeinderat eine Klima-Offensive

Neben der Ernennung eines städtischen Klimaschutzbeauftragten fordern sie auch Maßnahmen in Richtung autofreie Innenstadt, eine Verfünffachung des bisherigen Budgets für den Radverkehr, die Einführung von Sonntagsbussen und eine klimaneutrale Verwaltung.

1000 neue Bäume für Wels

"Ganz einfach umzusetzen wäre unsere Baumoffensive. Die zuständige Referentin Christa Raggl-Mühlberger wollte etwas Ähnliches bereits in Angriff nehmen. Ihr Parteifreund, Bürgermeiser Rabl, hat ihr aber das Budget nicht bewilligt", erklärt Gemeinderätin Stefanie Rumersdorfer. Die Grünen würden in den nächsten drei Jahren im Stadtgebiet 1000 neue Bäume pflanzen: "In Straßen mit alten Baumalleen ist es im Sommer um bis zu zehn Grad kühler", begründet Grünen-Mandatar Walter Teubl die Forderung. Weitere Anträge beziehen sich auf die Eindämmung der Bodenversiegelung, eine zweite Welser Freizeitanlage und einen Solarflächenkataster. Fassaden- und Dachgrün sollte die Stadt künftig fördern. Die Grünen drängen auf Lösungen. FPÖ und ÖVP reagierten vorweg ablehnend. Die Anträge seien populistisch und dem Wahlkampf geschuldet.

