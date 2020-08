Gospelkonzert zugunsten eines Krankenhauses in Uganda

Zugunsten eines Krankenhauses in Uganda findet in Stadl-Paura am Samstag, 22. August, das Benefizkonzert "Human Lights for Africa" statt. Auftreten werden im Atrium der Musikschule die Gospelsängerin Rachelle Jeanty aus Berlin und der Klaviervirtuose Gerhard Hofer aus Stadl-Paura. Organisiert wird das Konzert, unter Einhaltung der Covid-19-Bestimmungen, von Jürgen Traxler, der seit mehreren Jahren in der Paura-Kirche in Stadl-Paura und in der St.-Michael-Kirche in Schwanenstadt Weihnachtsgospelkonzerte veranstaltet.

Die freiwilligen Spenden gehen als Reinerlös an das Krankenhaus Matany für eine bessere Licht- und Stromversorgung.