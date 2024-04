Generationswechsel im Gewerkschaftsbund Wels

Drei aktuellen Schwerpunkten will sich der neue Regionalvorsitzende des ÖGB Wels Clemens Hofbauer zum Beginn seiner neuen Tätigkeit widmen. "Zum einem dem Thema der Teuerung, wo auch wir in der Region ansetzen wollen, um in der Politik das Bewusstsein zu schärfen, dass die Menschen entlastet werden müssen. Zum anderen beobachten wir, dass die Gesundheitsversorgung schlechter wird. Hier muss gegengesteuert und jede weitere Entwicklung in Richtung Zwei-Klassen-Medizin verhindert werden", sagt Hofbauer, der als drittes Thema leistbares Wohnen nennt.

Der 34-jährige Welser löste den 62-jährigen Josef Madlmayr als Regionalvorsitzender für Wels und den Bezirk Wels-Land ab. Der Stadlinger stand zwei Jahrzehnte lang an der Spitze des Gewerkschaftsbundes Wels, war 30 Jahre Arbeiter-Betriebsrat bei BRP-Rotax in Gunskirchen und ist in den Ruhestand gewechselt.

Hofbauer lebt in Wels, ist Absolvent der Mechatronik-HTL und hat berufsbegleitend ein Jus-Studium abgeschlossen. Seit 2009 ist er bei der Firma Fronius angestellt und seit 2015 Mitglied des Betriebsrats. Er freue sich über das entgegengebrachte Vertrauen und werde sich mit ganzer Kraft für die Arbeitnehmer in Wels und Wels-Land einsetzen, betonte Hofbauer.

