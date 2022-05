Generationswechsel bei Gerard Women

Seit den 1980er-Jahren wurden Edith und Gerhard Schmidtmayer zu einem Synonym für guten Geschmack. Unter dem Firmennamen "Gerard" setzte das Ehepaar die Maßstäbe in der Welser Modebranche. "Wer sein Herzblut in sein Tun steckt, um Kunden glücklich zu machen, kann echte Begeisterung wecken. Dieser Idee fühlten wir uns verpflichtet", so deren Credo.

Tochter Kathrin Massard Bild: (Gerard Women)

Mit ihrem Rückzug ins Privatleben rückt Tochter Kathrin Massard bei Gerard Women in den Vordergrund. Die 32-Jährige ist Vollprofi in der Modebranche. Nach ihrem Business-Studium in Hamburg jobbte sie weltweit bei renommierten Modehändlern und -verlagen. "Mode war immer Teil meines Lebens und auch mein liebstes Hobby. Daher freue ich mich besonders auf die neue Herausforderung", betont Kathrin.