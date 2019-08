Gastro-Insolvenz in der Welser Gortana-Passage

Über das Vermögen der S & J GastrogmbH wurde am Landesgericht Wels am Freitag ein Konkursverfahren eröffnet, teilte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am Abend per Aussendung mit. Betroffen ist das Welser Innenstadt-Lokal "Oscars" mit rund 200 Sitzplätzen im Erdgeschoß der Gortana-Passage.

Die Insolvenzeröffnung erfolgte über Gläubigerantrag. Laut einer Bilanz aus dem Jahr 2017 sollen die Passiva rund 790.000 Euro betragen, so der KSV, ein aktueller Vermögensstatus liege nicht vor. Auch zu den Ursachen der Pleite wurde vorerst keine Details genannt. Die erste Gläubigerversammlung soll im November stattfinden.

Das Oscars war im Jänner 2016 eröffnet worden und sollte frischen Wind in die Gortana-Passage bringen. Anstelle des Segafredo wurde es als "In-Lokal" positioniert, das auf neue Trends und Bedürfnisse abzielen sollte. Auf der Speisekarte: Steaks, Burger und saisonale Spezialitäten mit Zutaten aus der Region. Wie es in Zukunft mit dem Lokal weitergeht, war am Freitagabend noch unklar.