Gasleitung bei Baggerarbeiten in Alkoven abgerissen

Die Sanierungsarbeiten eines Hauses in der Ortschaft Winkeln waren seit der Früh im Gange, als es gegen 8.30 Uhr zum Unglück kam: Bei Grabungsarbeiten riss ein Arbeiter mit der Baggerschaufel die Leitung ab, Gas trat aus. Die Arbeiter alarmierten umgehend die Feuerwehr. Noch schneller als normalerweise schon konnten die freiwilligen Kameraden an der Baustelle eintreffen: Sie hatten sich gerade auf dem Feuerwehrdepot getroffen, um sich einem Gesundheitstest zu unterziehen, der für Atemschutzträger vorgeschrieben ist. Sie rückten unverzüglich aus und konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen. Mit reiner Muskelkraft "falteten" die Feuerwehrmänner die Zuleitung, fixierten mit einem Zurrgurt und sicherten so die Unfallstelle, bis der Gasnotdienst eintraf.

Bild: Feuerwehr (Kollinger)

Warum die Gasleitung beschädigt werden konnte, war schnell eruiert: Die Leitung war zum einen nicht besonders tief im Erdreich und zum anderen nicht an der ausgeschilderten Stelle verlegt worden, wie die Feuerwehr berichtet.

