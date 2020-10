Französische Chansons für guten Zweck

Trotz verschärfter Corona-Maßnahmen steht dem traditionellen Benefizkonzert des Vereins "Wasser für Rui Barbosa" nichts mehr im Weg. Am 31. Oktober, 19.30 Uhr, lädt die Familie Linsmaier zum bereits 20. Mal in die Welser Stadthalle, wo in diesem Jahr Fritz Fuchs und Bernhard Walchshofer französische Chansons zum Besten geben. Das kongeniale Duo serviert ein "Amuse Gueule", frei übersetzt mit Appetithäppchen oder auch Gaumenkitzler.

Während Fuchs Chanson-Größen wie Jacques Brel, Yves Montand oder Charles Aznavour eindrucksvoll zum Leben erweckt, begeistert Walchshofer, der ehemals erste Cellist des Linzer Brucknerorchesters, durch sein temperamentvolles Klavier- und Akkordeon-Spiel.

"Wir wollten ein Zusammentreffen der Rui-Barbosa-Familie auch unter diesen schwierigen Umständen ermöglichen. Mit Hilfe eines aufwändigen Sicherheitskonzepts ist uns das auch gelungen", sagt Vereinsobmann Josef Linsmaier. Dessen inzwischen verstorbener Vater begann vor einem Vierteljahrhundert, Zisternen im brasilianischen Outback zu errichten. 600 Wasserspeicher sind es geworden. Schon seit mehreren Jahren wird der Konzerterlös für die Aus- und Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen im Distrikt Rui Barbosa verwendet. Weitere Projekte befassen sich mit den Schwerpunkten Gemüseanbau und Rosenzucht. "Da die Pandemie Brasilien besonders getroffen hat, helfen wir auch mit Masken und Desinfektionsmitteln", betont Linsmaier.

Vorverkauf: Kartenpreise schwanken zwischen 10 Euro für Jugendliche und 25 Euro für die besten Plätze. Vorverkauf unter linsmaier@ruibarbosa.at oder 0699/11337374. Die Sitzplätze werden zugewiesen.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at