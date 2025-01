Festival der Puppenspieler und ihrer treuen Fans

Das Welser Figurentheaterfestival kehrt nach einem zweimaligen Testlauf im Juni auf den angestammten Termin im März zurück. Hintergrund ist, dass viele Schulen und Kindergärten so kurz vor den Sommerferien keine Zeit mehr fanden, mit den Kindern und Jugendlichen ins Theater zu gehen. "Die Rückmeldungen sind positiv, der Vorverkauf läuft gut, einige Vorstellungen sind bereits ausverkauft", sagt Puppenspielerin Gerti Tröbinger, die seit 2009 das Festival künstlerisch leitet.

Heuer findet es bereits zum 33. Mal statt, und zwar von 13. bis 20. März. Tröbingers Credo ist: Nach der jahrelangen Aufbauarbeit wird an der Qualität auch künftig nicht gespart. So sind heuer wieder anerkannte Puppenspieler aus acht verschiedenen Nationen in Wels zu Gast, die 38 Figurentheatervorstellungen für Kinder und Erwachsene geben werden.

Puppenschau im Stadttheater

Mit dabei ist auch Christoph Bochdansky, der nicht nur durch seine Puppenspielkunst, sondern auch mit seiner einzigartigen Handschrift im Puppenbau bekannt ist. Bereits ab 27. Februar ist von ihm eine Puppenschau im Stadttheater-Foyer zu sehen. Gespielt wird im Stadttheater, im Alten Schl8hof, im Medienkulturhaus/Programmkino und in den Minoriten.

Mit dabei ist auch wieder Publikumsliebling und Kulturmedaillen-Träger Matthias Kuchta alias Lille Kartofler, der "Des Kaisers neue Kleider" dreimal aufführt. Sarah Wissner wartet mit einem weiteren Märchenklassiker auf: "Der Fischer und seine Frau", ein poetisches Märchen frei nach den Gebrüdern Grimm, erzählt eine Geschichte über den übersteigerten Glauben an materielles Glück.

Programmtipps für Erwachsene sind das Concert Jouet der Italienerin Paola Lombardo, die "Drei Musketiere" der tschechischen Gruppe "Divadlo ALFA" oder "Songs for Alice". Die Geschichte von Alice im Wunderland wird von Wilde & Vogel aus Deutschland dabei in einer ganz neuen Variante dargebracht.

Besonders am Herzen liegt Tröbinger das "Young Animation Festival" (14. und 15. März), bei dem der kreative Puppenspiel-Nachwuchs zeigt, was er kann und welche Themen junge Menschen aktuell bewegen.

Reservierungen für Gruppen unter Tel. 07242 235 7040, Einzelreservierungen per E-Mail unter figurentheater-wels@gmx.at sowie unter Tel. 0664 495 06 85

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger