Evangelische Gemeinden beschäftigen sich in Wallern auch mit der Klimakrise

"Kirche im Aufbruch", unter diesem Motto steht der Evangelische Kirchentag am Donnerstag, 20. Juni, in Wallern. Veranstalter sind die evangelischen Pfarrgemeinden Eferding und Wallern. "Wir erwarten etwa 500 bis 600 Besucher und werden Themen diskutieren, die aktuell und dran sind", sagt Wallerns Pfarrer Andreas Hochmeir. Dazu gehören etwa die Klimakrise und die damit verbundenen Herausforderungen und die christliche Verantwortung zur "Bewahrung der Schöpfung". Auch die Rolle der Ehrenamtlichen ist Thema. "Bei uns haben zwar die Laien eine viel zentralere Rolle als in der katholischen Kirche, aber auch wir kämpfen mit Nachwuchsproblemen, weil die Babyboomer nun in Pension gehen", erklärt Hochmeir.

Karfreitags-Diskussion

Die Diskussion um den Karfreitag und die Streichung ihres Feiertags hat viele Protestanten verärgert. "Wir hatten beispielsweise in Wallern heuer bisher mehr Austritte als in vergangenen Jahren, was mit dem Karfreitag zu tun haben könnte. Wir hoffen, dass wir das mit Eintritten in der zweiten Jahreshälfte abfedern können", sagt Hochmeir. Auf der anderen Seite orte er einen Trend, dass mehr Menschen konvertieren. "Es sind viele darunter, wo kein einziges Familienmitglied evangelisch ist."

Der Evangelische Kirchentag, der einmal im Jahr stattfindet und abwechselnd von den 34 Pfarrgemeinden organisiert wird, wird heuer erstmals von zwei Pfarrgemeinden gemeinsam ausgerichtet. Wallern und Eferding sind kurzfristig eingesprungen.

Der Kirchentag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Dreieinigkeitskirche von Wallern, am Nachmittag folgen neun Workshops, die dazu einladen, über wichtige Themen von "Kirche im Aufbruch" zu diskutieren. Den ganzen Tag über gibt es ein Programm für Kinder und junge Menschen, etwa ein Bubblesoccer-Turnier, eine ausgebildete Pilgerbegleiterin führt Interessierte am "Weg des Buches".

Die Abschlussveranstaltung beginnt um 15 Uhr. Sie steht unter dem Motto "Comedy & Message" und wird vom Kabarettduo Hochkofler & Trojan sowie Pfarrer Andreas Hochmeir gestaltet. Der Eintritt ist frei, eingeladen sind alle, die sich der evangelischen Kirche verbunden fühlen.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at