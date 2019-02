Erfolge für Welser Skiklub

WELS. Max.center-Welscup bleibt bis zum Ende spannend

Ruth Schweighofer vom TVN Wels siegte in Eberschwang. Bild:

Wer heuer die Trophäen für den Einzelsieg beim max.center-Welscup nach Hause trägt, ist auch vor dem letzten Rennwochenende völlig offen. Aktuell führen Alexandra Zemsauer (TVN Wels) und Christoph Lebelhuber (Union Eberstalzell).

Bei den Flutlicht-Kinderrennen am Freitagabend auf der harten und griffigen Piste in Eberschwang siegten Ruth Schweighofer (TVN Wels) und Leo Fichtner (Union Steinhaus) – unterstützt von vielen Familienmitgliedern, die ihre Kinder mächtig angefeuert hatten. Die beiden Talente gewannen alle zwei Rennen mit Tagesbestzeit.

Das glückte am Tag danach auf der Höss auch den Skiklub-Läufern Evelyn Scharinger und Johannes Gassner. Sie siegten bei beiden Riesentorläufen mit Tagesbestzeit und bescherten ihrem Verein den Tagesmannschaftssieg.

Bei der Teamwertung liegt der TVN Wels nach vier von sechs Rennen an der Spitze: Beim Nachwuchs (U8 bis U12) haben die TVN-Rennläufer 14 Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen Skiklub Wels. Nach den Erfolgen des Skiklubs am vergangenen Wochenende schrumpfte der Gesamtvorsprung des TVN Wels allerdings auf nur noch vier Punkte zusammen.

Es bleibt also bis zu den finalen Rennen des max.center-Welscups am 16. und 17. März in Hinterstoder spannend.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema