Eigener Schulwald für Kinder in Bad Schallerbach

Ein nachahmenswertes Projekt hat die Mittelschule Bad Schallerbach mit ihrem "Schulwald" initiiert. Jedes Jahr zu Schulbeginn gehen die ersten Klassen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in den Wald, um ihr eigenes kleines Bäumchen auszuwählen und auszugraben. Mit Unterstützung ihrer Pädagogen setzen die Schülerinnen und Schüler ihr Bäumchen in einen Topf und übernehmen die Verantwortung für dessen Pflege.

Im Laufe des Schuljahres wird das Bäumchen in den Unterrichtsfächern "Biologie und Umweltbildung" sowie "Umweltthemen" betreut. Es erhält ausreichend Wasser und Sonnenlicht, um sich prächtig zu entwickeln. Das Ziel ist es, dass diese kleinen Bäumchen in Bad Schallerbach auf einer eigens dafür vorgesehenen Fläche eingepflanzt werden und so einen eigenen Schulwald bilden. "Im November planen wir das erste Aussetzen der vor zwei Jahren ausgegrabenen Pflänzchen", kündigt Direktor Fritz Eibl an. Ziel des Projekts "Schulwald" sei, nicht nur das Bewusstsein für den Umweltschutz, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl und die Verantwortungsbereitschaft der Kinder zu stärken.

An der Mittelschule können die Schülerinnen und Schülern seit dem vergangenen Schuljahr zwischen den Schwerpunkten Umwelt oder Tourismus wählen.

