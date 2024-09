Ehemaliges Bawag-Haus in Wels wird zu "Ring 33"

Demnächst ist Baustart an der prominenten Adresse in der Innenstadt.

Ein bekanntes Welser Innenstadthaus, das ehemalige Bawag-Gebäude an der prominenten Adresse Ecke Ringstraße/Fußgängerzone Bäckergasse, bekommt ein neues Gesicht. Die Baufertigstellung des Projekts mit dem Namen "Ring 33" ist laut Eigentümerin und Notarin Romy Hingsammer aus Steyr Ende 2025 geplant. "Wir warten derzeit dringend auf die Bauverhandlung und den Baubescheid", sagt Hingsammer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Dann beginnen die Bauarbeiten für das vom Steyrer Architekten Michael Obermair entworfene Objekt in Exklusivlage, das sich bei der Gebäudehöhe an den Geschoßhöhen der Nachbargebäude orientiert.

Mehr zum Thema Wels Personalmangel: Welser Gemeinderat beschloss einen Pflegegipfel WELS. 92 Pflegebetten blieben zuletzt wegen Personalmangel leer – im September und Oktober werden 15 neue Mitarbeiter aufgenommen. Personalmangel: Welser Gemeinderat beschloss einen Pflegegipfel

Geplant ist im Erdgeschoß ein großes Geschäft mit fast 450 Quadratmetern Nutzfläche, im ersten Obergeschoß werden Büroflächen und im zweiten und dritten Obergeschoß Wohnungen entstehen, die obersten Wohnungen erhalten eine Dachterrasse.

Noch gibt es für die Geschäftsfläche laut Hingsammer "keinen definitiven Mieter, aber mehrere Interessenten".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger