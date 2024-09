Personalmangel: Welser Gemeinderat beschloss einen Pflegegipfel

Betreuungspersonal fehlt auch in den städtischen Heimen.

Der Personalmangel hat auch in den Welser Alten- und Pflegeheimen dazu geführt, dass Betten gesperrt werden müssen. Im Frühjahr waren es 92 Betten, die nicht belegt werden konnten.

Die Welser SPÖ brachte beim Gemeinderat am Montag nach 2021 erneut den Antrag auf die Einberufung eines Pflegegipfels ein, der dieses Mal vom Gemeinderat beschlossen wurde. SP-Gemeinderätin Hannah Stögermüller betonte, dass es für Betroffene und deren Angehörige eine unglaubliche Belastung sei, so lange auf einen Pflegeplatz warten zu müssen. "Aufgrund der demografischen Entwicklung wird der Bedarf in den nächsten Jahren außerdem noch massiv steigen."

Personalsuche im Ausland

Die zuständige FP-Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger betonte, dass man von einem drohenden Pflegenotstand, wie im SP-Antrag formuliert, weit weg sei. Sie konnte von einer positiven Entwicklung bei der Personalsuche berichten. "Im September konnten wir sechs Mitarbeiter aufnehmen und können zwölf Betten belegen, im Oktober bekommen wir neun weitere Mitarbeiter und können 32 Betten belegen, der dritte Stock im Heim Laahen ist dann wieder voll besetzt." Außerdem warte man noch auf die Vermittlung eines Personalunternehmens. Wie berichtet sucht die Stadt Wels auch im EU-Ausland nach Pflegekräften für die städtischen Altenheime.

ÖVP und FPÖ stellten Zusatzanträge, die angenommen wurden. So werden auf VP-Wunsch auch die Vertreter des Seniorenbeirats zum Pflegegipfel eingeladen. Die FPÖ wollte neben Vertretern aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen auch alle maßgeblichen Stakeholder im Bereich Pflege mit am Tisch haben.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger