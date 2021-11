Direktvermarkter der Region auf einen Blick

Darin findet man eine Auflistung von Landwirten aus der Region, die eine Vielfalt an regionalen Produkten anbieten. Erhältlich sind die Broschüren in Gemeindeämtern in Wels-Land und im LEADER-Büro in Thalheim (online: derbauerhats.at). Die neue Auflage fasst 90 Einkaufsmöglichkeiten in der Region Wels zusammen. "Dass die erste Auflage so schnell vergriffen war, zeigt deutlich, dass viele von uns wieder wissen wollen, wo, wie und von wem unsere Lebensmittel produziert werden", sagt LEADER-Geschäftsführerin Magdalena Hellwagner.