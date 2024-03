David-Chor in Eferding unter neuer Leitung

Der Chorleiter wird am Sonntag, 17. März, mit den Sängerinnen und Sängern das Passions-Chorkonzert "Stabat mater" in der evangelischen Kirche in Eferding aufführen (Beginn ist um 16 Uhr).

Im Brucknerjahr stehen natürlich Werke des berühmten oberösterreichischen Komponisten auf dem Programm, außerdem Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef G. Rheinberger, Heinrich von Herzogenburg und anderen. Die Orgel spielt Andreas Schnee. Eintritt: freiwillige Spenden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper