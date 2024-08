Bewerber sprang wieder ab: Letzte Grieskirchner Fleischhauerei Englmaier muss nun doch zusperren

Heute um 4 Uhr in der Früh, da ist Arbeitsbeginn in der Fleischhauerei, erhielt Fleischermeister Josef Englmaier die schlechte Nachricht. Sein langjähriger Mitarbeiter Rudolf Spanlang, der bereits zugesagt hatte, den Betrieb mit September zu übernehmen, sagte aus familiären Gründen ab. "Das war schon ein Schock, denn wir hatten uns schon sehr gefreut, dass wir einen Nachfolger haben", sagt Englmaier. Er wird nun das Geschäft mit Ende des Monats zusperren. Das Geschäftslokal will er verpachten.

Spanlang betont, die Entscheidung hätten seine Frau und er schlussendlich aus familiären Gründen getroffen. "Wir haben zwei kleine Kinder, Familie ist wichtiger", sagt der Peuerbacher.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger