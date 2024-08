Bad Schallerbach feiert beim Marktfest 100 Jahre Kurort und Heilbad

Am Gemeindeamt und beim Verein der Kaufmannschaft, der sich neu aufgestellt hat und nun "Wir.BadSchallerbach" nennt, laufen derzeit die Telefone heiß. Denn es gibt viel zu organisieren für das Marktfest vom 16. bis 18. August, das ganz im Zeichen des Jubiläums "100 Jahre Kurort und Heilbad Bad Schallerbach" steht.

1918 wurde in Bad Schallerbach, damals hieß die Gemeinde noch Schönau, bei Erdölbohrungen die Thermalquelle entdeckt. Der vermeintliche Flop erwies sich bald als Segen. Schon bald hörte man von Erdölarbeitern, deren Gelenksschmerzen verschwanden. Von der wohltuenden Wirkung des Schwefelwassers berichteten fortan immer mehr Menschen, die zunächst in kleinen Tümpeln badeten. Vor hundert Jahren, am 16. April 1924, wurde die Gemeinde schließlich von der oberösterreichischen Landesregierung zum Kurort und Heilbad mit ganzjährigem Betrieb erklärt.

Die kleine Gemeinde, die 1938 in Bad Schallerbach unbenannt wurde, stieg zum bekannten Tourismus- und Thermenort auf mit heute knapp 400.000 Nächtigungen pro Jahr. Seit der Entdeckung der Quelle strömt unaufhörlich 38 Grad warmes Wasser aus rund 460 Metern Tiefe aus der Erde, pro Sekunde an die 60 Liter. Seit Kurzem gibt es im Mooswiespark den "100 Jahre Pfad", bei dem Spaziergänger einen Überblick über Bad Schallerbachs Geschichte erhalten.

Gefeiert wird das Jubiläum mit einem dreitägigen Fest, dessen Programm auch die Vereine und Betriebe mitgestalten. Start ist am Freitag, 16. August, um 18 Uhr. Es gibt unter anderem Mitmachstationen des ASKÖ-Kampfsportclubs, der freiwilligen Feuerwehr (Bierkistenkraxln), der Sportunion (Tischtennis am Biertisch), des SV Bad Schallerbach (Torschuss-Geschwindigkeitsmessung) und der Marktkapelle (Bierkrugschießen).

Es stehen auch wieder einige Fahrgeschäfte bereit und in der Gastromeile bleiben keine kulinarischen Wünsche offen.

Der Festbieranstich folgt um 19.30 Uhr mit Landeshauptmann Thomas Stelzer. Anschließend spielt die Band "Tom & The Brothers".

Der Samstag beginnt mit dem Riesenwuzzler-Turnier um 12 Uhr, das bereits zum 20. Mal stattfindet. Ab 16 Uhr laden die Vereine wieder zu einem bunten Programm ein und um 19 Uhr präsentiert der Kampfsportclub seine Show. Am Abend geht es weiter mit Musik mit den "Ciderheads", "Die Billigen 4" und "Danube Sparrows". Zum Abschluss findet am Sonntag ab 10.30 Uhr der Frühschoppen mit der Marktmusikkapelle statt.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

