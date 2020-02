Auto fuhr bei Rot: Drei Businsassen bei Vollbremsung verletzt

Der Pkw-Lenker blieb mit seinem Wagen an der roten Ampel auf der Dr.-Koss-Straße stehen. Als er einen Bus kommen sah, welcher vom Kaiser-Josef-Platz kommend nach rechts in Richtung Norden auf die Dr.-Koss-Straße einbog, nahm der 68-Jährige an, dass für ihn nun die Ampel grün zeige und fuhr mit seinem Wagen geradeaus bei rot in die Kreuzung ein. Dabei übersah der Autofahrer aber einen anderen Linienbus, welcher Richtung Dragonerstraße fahren wollte.

Es kam zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, jedoch bremste der 32-jährige Busfahrer aus Linz so abrupt ab, dass drei Fahrgäste verletzt wurden.

Auf dieser Kreuzung kam es zum Beinahe-Zusammenstoß:

Die verletzten Personen, ein 64-Jähriger, ein 82-Jähriger und eine 89-Jährige, alle aus Wels, wurden mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht. Durch den Unfall kam es zu massiven Verspätungen und Ausfällen im Welser Linienverkehr.