Asfinag-Mitarbeiter retteten Entenfamilie am Knoten Voralpenkreuz

Eine gefährliche Route hat sich eine Entenfamilie für ihren Sonntagsausflug ausgesucht: Die Mutter hatte sich, gefolgt von ihren neun Küken, am Autobahnknoten Voralpenkreuz auf die Fahrbahn verirrt. Der riskante Spaziergang fand dank zweier Asfinag-Traffic-Manager ein gutes Ende: Die Mitarbeiter waren von der Verkehrsmanagement-Zentrale Wels über die gefiederten Verkehrsteilnehmer informiert worden. Sie entdeckten die verängstigten Tiere am Fahrbahnrand und sperrten kurzerhand die betroffene Fahrspur.

In Wald freigelassen

Dem Duo gelang es, die Küken behutsam in einen Trog zu setzen und zur nächsten Fluchtwegtüre zu bringen. "Die aufgebrachte Entenmutter ließ sich zwar nicht fangen, folgte ihren Kindern im Trog aber glücklicherweise", teilte die Asfinag am Montag mit. In einem Wald hinter der Lärmschutzwand wurden die Küken freigelassen. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sie sofort eilig mit ihrer Mutter davon watscheln.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Helden mit Bart"

Es ist nicht die erste Tierrettungsaktion, für die sich die beiden Traffic-Manager verantwortlich zeigen: Erst Ende März wurden die Kollegen in Sozialen Medien als "Helden mit Bart" gefeiert, nachdem sie eine verirrte Katze aus dem A7-Tunnel Niederhart gerettet hatten.

Lesen Sie auch: Katze löste Tunnelsperre auf der A7 in Linz aus

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper