App in den Urlaub: Franzi begleitet durch die Vitalwelt

"Franzi", das ist eine neue App der Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach, die Urlauber und Einheimische personalisiert mit Tipps versorgt. Nach Eingabe von persönlichen Interessen und Vorlieben und dem gewählten Zeitraum bekommt der Benützer der App auf ihn zugeschnittene Tipps, Angebote, Tourenvorschläge, Ausflugsziele, Veranstaltungen, Einkehr-Tipps und vieles mehr direkt auf das Smartphone, aber auch auf den PC oder das Tablet.

"Die Vitalwelt spielt seit vielen Jahren eine Vorreiterrolle in Sachen Digitalisierung im oberösterreichischen Tourismus", sagt Vitalwelt-Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Stroissmüller. Jetzt gehe man einen Schritt weiter, erklärt der Eigentümer des Vier-Sterne-Parkhotels in Bad Schallerbach. "Um es Gästen wie Einheimischen so angenehm und übersichtlich wie möglich zu machen, gibt es jetzt Franzi."

Mit der digitalen Urlaubsbegleiterin sei nun die Zeit des langen Durchscrollens der Veranstaltungsseiten mehrerer Orte nicht mehr notwendig.

Franzi eignet sich, um sich vor einem Aufenthalt über die Urlaubsregion zu informieren, und als digitale Info-Stelle vor Ort. Die Web-App muss nicht heruntergeladen oder regelmäßig upgedatet werden.

In den vergangenen Jahren verfolgte die Urlaubsregion eine Digitalisierungsoffensive. Mittlerweile sind 100 Prozent der rund 70 Beherbergungsbetriebe in den sieben Mitgliedsgemeinden Bad Schallerbach, Gallspach, Grieskirchen, Geboltskirchen, Haag, Wallern und Rottenbach online buchbar, auch das elektronische Meldewesen ist seit Jahren Standard.

Neuheit im Aquapulco

Das touristische Flaggschiff der Region, die Eurotherme Bad Schallerbach, kann bald mit einer Neuheit aufwarten. Anfang Juli wird "Black Jack" eröffnet, ein interaktives Rutschen-Erlebnis mit programmierbaren Licht- und Toneffekten. "Das Digitale geht also auch im Aquapulco in eine neue Dimension", sagt Vitalwelt-Geschäftsführer Philipp Haas.

Die Urlaubsregion verzeichnet fast 500.000 Nächtigungen pro Jahr und zählt zu den größten Tourismusverbänden in Oberösterreich.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bad Schallerbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at