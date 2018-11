Stadt Wels gedenkt nächstes Jahr des 500. Todestages von Kaiser Maximilian

Historikertreffen, Stadtrundgänge und große Ausstellung in der Welser Burg geplant

Wels. Am 12. Jänner 1519 hauchte Maximilian I. in der Welser Burg sein Leben aus. Dem Habsburgerkaiser, der in die Geschichtsbücher als letzter Ritter einging, ist anlässlich seines 500. Todestages nicht nur eine große Ausstellung gewidmet. Am 21. März findet in Wels auch ein internationales Historikertreffen statt. Erwartet werden Wissenschafter aus ganz Mitteleuropa, die Maximilians Leben und Zeit beleuchten.

Erster Medienkaiser

Manfred Hollegger gehört zu den bedeutendsten Forschern auf diesem Gebiet. Gestern präsentierte er mit dem Welser Stadthistoriker Walter Aspernig das Programm des kommenden Maximilian-Jahres: „Maximilian war der erste Medienkaiser. Er hat sich nicht nur auf den Text verlassen, sondern als erster mit Bildern kommuniziert.“

Verletzungen und Bronchitis

Der Kaiser litt zeitlebens an den Folgen von Verletzungen, die er sich bei diversen Ritterturnieren zugezogen hatte. Maximilians chronische Bronchitis versorgten Kräutergärtnerinnen mit Heilpflanzen: „In jeder seiner Burgen gab es solche Kräutergärten.“

Mit Wien und Innsbruck ist Wels einer von drei Schauplätzen des Maximilian-Jahres in Österreich. Weitere Ausstellungen sind in New York und Tokio geplant.

Am 21. März sind die Historiker zum Empfang bei Bürgermeister Andreas Rabl (FP) geladen. Am Nachmittag hält Aspernig im Herminenhof einen Vortrag. Anschließend wird die bis 27. Oktober laufende Ausstellung in der Burg eröffnet. Historische Stadtrundgänge stehen ebenso am Programm.

„Wenn sich der Kaiser in Wels aufhielt, schlich er sich jeden Morgen über den Wehrgang der Stadtmauer ins Minoritenkloster zur Frühmesse“, weiß Hollegger. Maximilian war ständig knapp bei Kasse und hatte Schulden, die bis heute durch Rechnungen dokumentiert sind. Auch dem Welser Bürgertum schuldete er Geld.

Aber nicht nur deshalb mied er die Straßen der Stadt: „Er hatte eine Aversion gegen Dreck und ließ die zu dieser Zeit gebräuchlichen Ausgüsse der Häuser zumauern“, sagt Hollegger.

Maximilians Psychogramm ist das eines großen Kaisers mit widersprüchlichen Wesenszügen: Er spielte mit Distanz und Nähe, war einerseits leutselig, dann wieder rachsüchtig. Er war ein Reformer, führte die ersten Kammergerichte ein, die auf Basis von Akten Recht sprachen. Er kritisierte die Stände für die Ausbeutung ihrer Bauern und ließ an anderer Stelle die ersten Bauernaufstände brutal niederschlagen. (fam)

