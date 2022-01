96-Jähriger von Taxi mitgeschleift

Von einem Taxi mitgeschleift wurde am Montagnachmittag ein 96-Jähriger in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land). Der Mann hatte sich gegen 14.25 Uhr zu einem Supermarkt chauffieren lassen. Beim Aussteigen schloss er die Fahrertür, jedoch dürfte sich die Kleidung eingezwickt haben. Das Unglück nahm seinen Lauf: Der Taxilenker fuhr los, und schleifte den hochbetagten Fahrgast einige Meter unwissentlich mit. Der 96-Jährige blieb schließlich mit schweren Verletzungen am Boden liegen. Der Notarzt versorgte den Mann, danach wurde dieser ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Der Unfalllenker, der von dem Unfall nichts mitbekommen hat, konnte später ausfindig gemacht werden.