170.000 Euro für rasche Hilfe in der Region

Hilfe für in Not geratene Mitmenschen, Unterstützung von behinderten Menschen, Begabtenförderung und aktive Seniorenbetreuung: Das sind die Eckpfeiler der ehrenamtlichen Arbeit des Lions Clubs (LC) Peuerbach. Und das bereits seit einem Vierteljahrhundert. Der Serviceclub feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen.

Die Mitglieder des Clubs – derzeit sind es 35 – konnten seit der Gründung der Organisation durch regelmäßige Aktivitäten wie Punschstand, Weinbegegnung und Martinimatinee oder -konzert Spenden in der Höhe von 170.000 Euro für den guten Zweck lukrieren. In erster Linie konnten mit den Spenden Menschen in Peuerbach und Umgebung sowie im Bezirk Grieskirchen persönlich, rasch und unbürokratisch unterstützt werden.

Der LC Peuerbach hilft aber auch mit Gemeinschaftsprojekten im ganzen Land sowie auf internationaler Ebene.

