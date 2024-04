Wasserrettung warnt: Trotz Hitze noch kein Badewetter

Das erste Wochenende mit knapp 30 Grad liegt bereits hinter uns, nach einem kurzen Kaltlufteinbruch wird es auch am kommenden Wochenende wieder schön und warm.

Lesen Sie zu den Details auch: Sturm bis 80 km/h lässt Temperaturen schlagartig in den Keller rasseln

Doch der sommerliche Schein trügt. Die Wassertemperaturen der heimischen Seen kommen noch nicht über die 10-Grad-Marke hinaus. Und da kann ein Sprung oder Sturz ins Wasser schnell lebensbedrohlich werden, warnt die Wasserrettung Oberösterreich: Das kalte Wasser könne zu einer Panikreaktion und damit verbundener Orientierungslosigkeit, zu Kreislaufkollaps und Bewusstlosigkeit führen, ein längerer Aufenthalt im Wasser zu lebensgefährlicher Unterkühlung.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

Für Sportarten auf dem Wasser sollte Schutzausrüstung, auf Booten eine Schwimmweste getragen werden, empfiehlt Landesleiter-Stellvertreter Martin Eberl. Doch auch der Sport in Schutzanzügen ist nicht ganz ungefährlich: Stand-Up-Paddler sollten unbedingt noch in Ufernähe ausprobieren, ob sie im Neoprenanzug auch wirklich wieder ohne Probleme auf ihr Board kommen, rät der Referent für Öffentlichkeitsarbeit.

Auch wenn die ehrenamtlichen Mitglieder der Wasserrettung das ganze Jahr über im Einsatz seien, sollte man bedenken, dass die Badesaison in Oberösterreich erst in ein paar Wochen starte, so Eberl.

Aktuelle Wassertemperaturen:

Traunsee (Messstation bei Ebensee) : 8,3 Grad

(Messstation bei Ebensee) 8,3 Grad Attersee (Messstation bei Weißenbach) : 8,9 Grad

(Messstation bei Weißenbach) 8,9 Grad Mondsee (Messstation bei Mondsee) : 12,8 Grad

(Messstation bei Mondsee) 12,8 Grad Wolfgangsee (Messstation bei Strobl): 11,4 Grad

(Messstation bei Strobl): 11,4 Grad Hallstättersee (Messstation bei Steeg) : 7,4 Grad

(Messstation bei Steeg) 7,4 Grad Gosausee: 1 Grad

(Quelle: Hydrographischer Dienst Land OÖ)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger