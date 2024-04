20,5 Grad: So warm war es am Feuerkogel im April noch nie

Nach dem frühsten 30-Grad-Tag in der österreichischen Messgeschichte am Sonntag haben auch am Montag extrem milde Südströmung und Föhn ungewöhnlich hohe Temperaturen für die Jahreszeit gebracht. Die Werte erreichten weiterhin zehn bis 15 Grad über jenen für einen typischen Aprilanfang. Am Nachmittag lagen einige Wetterstationen nahe der 30-Grad-Marke, teilte Geosphere Austria (vormals ZAMG) mit. In Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich wurden 29,9 Grad gemessen.

Weyer als Spitzenreiter

In Weyer in Oberösterreich waren es 29,8 Grad. Die 4040-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Steyr-Land war damit die wärmste in Oberösterreich die zweitwärmste in ganz Österreich. 29,8 Grad zeigten die Messgeräte auch in Salzburg-Freisaal. In St. Pölten waren es 29,5 Grad, in Feldkirch 29,4.

Hitliste: Die 5 wärmsten Orte Oberösterreichs am Montag

Weyer: 29,8 Grad Bad Ischl: 29,4 Grad Linz: 28,9 Grad Braunau/Ranshofen: 28,5 Grad St. Wolfgang: 28,5 Grad

Bisher stammen die höchsten April-Temperaturen in Oberösterreich aus dem Jahr 2012: am 27. April hatte es in Bad Goisern 30,4 Grad, am 28. April hatte es in Ranshofen bei Braunau 30,8 Grad.

Temperaturrekord am Feuerkogel

Am Feuerkogel (1.618 Meter Seehöhe, Ebensee) wurde am Montag mit 20,5 Grad der höchste Aprilwert seit Messbeginn im Jahr 1930 gemessen. Auf der Rax (1.547 Meter Seehöhe, Niederösterreich) hatte es am Montag 20 Grad. Am Sonntag wurde hier mit 20,9 Grad ein neuer Stationsrekord für April gemessen. Die Messreihe der Rax beginnt 1995.

Außerdem hatte es bereits an rund 170 der insgesamt fast 280 Wetterstationen der Geosphere mehr als 25 Grad. Zum Vergleich: In einem durchschnittlichen Jahr wird die 25-Grad-Marke in Österreich erstmals Mitte April erreicht. Durch die Klimaerwärmung treten sehr warme Wetterlagen immer öfter schon früh im Jahr auf.

Temperatursturz am Dienstag

Die frühe Hitze nimmt am späten Dienstagnachmittag ein jähes Ende. Zuvor wird es mit bis 29 Grad nochmals sehr warm. Mit dem Durchzug einer Kaltfront während der Abendstunden sowie in der Nacht auf Mittwoch dreht der Wind auf West und lebt vorübergehend deutlich auf. Dabei ist mit Windspitzen um 70km/h, in exponierten Lagen kurzzeitig auch mit deutlich höheren Spitzen zu rechnen. Die Geosphere Austria hat eine Sturmwarnung für Teile Oberösterreichs herausgegeben, diese gilt ab Dienstag, 17 Uhr.

Nach dem Durchzug der Kaltfront lässt der Wind deutlich nach. Die Temperaturen gehen zurück: In der Nacht auf Dienstag sinken sie auf 8 bis 3 Grad, am Dienstag selbst kommen die Höchstwerte nicht über 10 bis 15 Grad heraus.

