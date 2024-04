Sturm bis 80 km/h lässt Temperaturen schlagartig in den Keller rasseln

Sonnenschirme, Gartenliegen samt -auflagen und alles, was in den vergangenen Tagen für die ersten Sommertage des Jahres ins Freie gebracht wurde, sollte besser in den kommenden Stunden verräumt werden. Denn das sonnige, milde Wetter trügt. Gegen Nachmittag und Abend könnte es ungemütlich werden - und den einen oder anderen Sonnenschirm durch die kalte Luft wirbeln, die aus Bayern zu uns kommt.

"Bis über Mittag ist es ruhig, ein bisschen föhnig im Süden des Landes, aber das ist harmlos", sagt Christian Ortner von GeoSphere Austria (einst ZAMG). Dann aber geht es Schlag auf Schlag. Von Bayern her wird eine Druckwelle voraussichtlich gegen 16 Uhr als allererstes den Bezirk Braunau treffen, ehe sie von West nach Ost über das Land fegt. Etwa gegen 17.30 Uhr oder 18 Uhr, schätzt der Meteorologe, könnte sie dann Linz erreichen. Rund eine Viertelstunde lang, so eine grobe Schätzung, könnte es bei Eintreffen der Front richtig ungemütlich werden, ehe der Wind wieder etwas nachlasse und sich die Front Richtung Niederösterreich verabschiede.

Stellenweise bis zu 80 km/h

Geschwindigkeiten um die 60 bis 70 km/h erwartet der Meteorologe da, stellenweise könnten es aber auch bis zu 80 km/h werden. Im Bergland sollte der Wind allerdings kaum stärker sein, vielleicht bis 100 km/h.

Ebenso rasch wie der Wind auftritt, könnten die Temperaturen in den Keller rasseln. Denn die Druckwelle hat nicht nur ordentliche Geschwindigkeiten, sondern auch Kaltluft im Gepäck. Nach einem Tag mit bis zu 29 Grad in der Region Eisenwurzen und bis zu 27 Grad in Linz könnten es am Abend, nach Durchmarsch der Front, nur noch verhältnismäßig bescheidene 12 oder 13 Grad sein, so Ortner - die allerdings für den April typischer seien als die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage. Allen Wetterinteressierten rät der Meteorologe jedenfalls, die Temperaturen heute im Auge zu behalten: "Das könnte recht imposant sein."

Saharastaub dürfte Geschichte sein

Imposant könnte auch sein, wie schnell die Druckwelle den Saharastaub wegfegt, der sich seit Tagen über dem Land hält. Der sollte damit zumindest vorerst Geschichte beziehungsweise wenn, dann nur noch sehr ausgedünnt in hohen Luftschichten vorhanden sein.

Merklich kühler als zuletzt und teilweise mit etwas Regen geht es durch die Nacht und in den morgigen Mittwoch. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch nur noch um die 15 Grad. In der Früh könnte es noch vereinzelt etwas Regen geben, am wahrscheinlichsten im Salzkammergut, und die Schneefallgrenze liegt bei 1200 Metern. Tagsüber sollte sich die Wetterlage aber wieder beruhigen und auch die Sonne wieder hervorkommen.

Wochenende wird warm und sonnig

Ab Donnerstag steigen die Temperaturen bereits wieder auf 16 bis 20 Grad, am Freitag werden bereits wieder bis zu 23 und am Samstag bis zu 25 Grad erwartet. Auch der Sonntag zeige sich aus derzeitiger Sicht noch freundlich, sagt der Meteorologe.

Anfang kommender Woche könnte sich das aber noch einmal ändern. Ganz genau sagen könne man es zwar noch nicht, so Christian Ortner - aber momentan schaue es danach aus, dass sich der April noch einmal mit für ihn typischen Temperaturen zurückmelde. "Abschreiben darf man den noch nicht ganz", so der Meteorologe.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger