Warum dieser „Sommer wie früher“ ein Alarmsignal für den Klimawandel ist

Werchojansk in Sibirien gilt als eine der kältesten Siedlungen der Welt. Im Juni wurden dort plus 38 Grad Celsius gemessen. Die Erwärmung im nördlichen Polarkreis schreite viel stärker voran als im Rest der Welt, warnte am Dienstag die renommierte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, die auf Einladung von Klimaschutz-Landesrat Stefan Kaineder von den Grünen nach Linz gekommen war.

Und dies habe direkte Folgen, auch auf Oberösterreich. Denn durch die stärkere Erwärmung des Nordens verlieren die sogenannten Jetstreams - Starkwindbänder - in den obersten Schichten der Atmosphäre, die die großen Wetterlagen vorantreiben, an Energie, weil sie ihre Kraft aus dem Temperaturunterschied zwischen Nordpol und Äquator schöpfen. Und dieser Temperaturunterschied werde geringer.

Die Folge: Wetterlagen können über einer Region wochenlang hängenbleiben oder sich mit kurzen Unterbrechungen dann immer wieder einstellen, so Kromp-Kolb. „Der Winter brachte in den niedrigen Lagen keinen Schnee, im März und April gab es in Oberösterreich praktisch keine Niederschläge“, sagte Kaineder. Erst im Mai begann dann eine Phase langanhaltender Regenfälle.

„Der Regen war positiv für die Landwirtschaft und der Sommer brachte auch keine ausgeprägten Hitzewellen“, so Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Vielen Menschen hätten diesen Sommer als zu nass und zu kühl empfunden. „Dennoch lag er plus ein Grad über dem langjährigen Mittel und belegt Platz 14 in unserer 254-jährigen Messgeschichte“. Es sei einer dieser Sommer, „wie wir sie vor 30 Jahren auch noch gehabt haben“. Dennoch zeige die Zahl der Hitzetage mit mehr als 30 Grad den Klimawandel an. Heuer wurden in Linz 14 Hitzetage gezählt, im sehr heißen Vorjahr waren es 26 Tage. Vergleiche man aber den Zeitraum von den 60er Jahren bis 1990, sei der Unterschied deutlich: damals gab es im Schnitt in Linz nur fünf Tage mit mehr als 30 Grad.

Ein Anstieg der Temperaturen um plus zwei Grad seit den 70er Jahren „ist ein klares Alarmsignal“ sagte Kromp-Kolb. Denn je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf beinhalte sie. „Das bedeutet stärkere Niederschläge und dadurch mehr Schäden durch Hochwässer. Unsere Kanalsysteme wurden aber für ganz andere Dimensionen geplant“, sagte die Klimaforscherin.

Der durch das Coronavirus bedingte Lockdown habe zwar die Luftqualität, etwa in Linz, deutlich verbessert, er werde aber das Klima nicht retten können. Denn die Erwärmung wurde durch den Lockdown nur um 0,01 Grad gebremst, sagte die Expertin. Für den Klimaschutz sei aber eine dauerhafte Reduktion von Treibhausgasen nötig. Auf das ganze Jahr gerechnet habe der Lockdown wegen des geringeren Verkehrsaufkommens eine CO2-Reduktion von rund sieben Prozent gebracht.

Die Corona-Zeit habe bei vielen Menschen ein Umdenken bewirkt, das solle nun auch die Politik tun, meinte sie. So müssten nun Wirtschaftshilfen „so verwendet werden, dass wir die Klimawende schaffen.“

Zu den Plänen für den Ausbau des Skigebiets in Vorder- und Hinterstoder, das um rund 45 Millionen Euro in einer Seehöhe von unter 1.100 Metern erweitert werden soll, meinte Kromp-Kolb: "Das Gebiet ist zwar ein Schneeloch. Aber das Schneeloch wird jetzt immer mehr ein Regenloch." Kaineder ergänzte, dass das Land an den Bergbahnen beteiligt sei und er daher "erwarte, dass wir uns ansehen, ob sich das rechnet".