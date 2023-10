Während Pro-Palästina-Demo: Erneut Israel-Fahne in Linz abgerissen

Passiert sei das ganze am Sonntag gegen 18 Uhr, bestätigt der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter den OÖNachrichten. "Es waren mutmaßlich drei Personen daran beteiligt", so Pogutter. Auf einem Video, dass der Polizei vorliegt, ist zu sehen wie eine Person die Fahne beim Alten Rathaus herunterreißt. Danach treten mehrere Jugendliche die Fahne mit Füßen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die beiden Jugendlichen, die bereits vor zwei Wochen die Fahne beim Rathaus heruntergerissen hatten, waren laut Pogutter auf dem Video nicht zu sehen.

Mehr zum Thema: Unbekannte zerstörten Israel-Fahne vor Rathaus: Stadt Linz erstattet Anzeige

Vorfall auch in Wien

Nach dem Herunterreißen einer israelischen Fahen vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt hat die Polizei eine Verdächtige ausforschen können. Die 17-Jährige ist laut einer Aussendung geständig, was Sachbeschädigung angeht, bestreitet aber den Vorwurf der Verhetzung. Die beiden anderen Täter will sie erst kurz vor dem Vorfall kennengelernt haben. Sie sollen sie zu der Aktion bewogen haben. Zudem betonte die junge Frau, stark alkoholisiert gewesen zu sein.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag, wurde aber erst in den Abendstunden bekannt, als ein Video von den Ereignissen auf sozialen Medien zu kursieren begann. Zu sehen ist, wie ein junger Mann eine zweite Person auf die Schulter nimmt, die dann die Fahne herunterreißt. Daneben steht in bester Stimmung eine junge Frau und zielt quasi mit ihren Händen in Richtung der Synagoge.

