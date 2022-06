Verletzter Schwan in Mondsee: Tierschützer kritisieren Feuerwehr

Einen Schwan, der an einem Bein stark blutete, entdeckte eine Spaziergängerin am Freitagabend auf einer Wiese an der Seepromenade in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck). Die Frau rief daraufhin laut einer Aussendung der Pfotenhilfe bei mehreren Hilfsorganisationen an: zuerst bei der Tierrettung Salzburg, dann bei der Polizei, der Tierrettung Oberösterreich und schließlich bei der Feuerwehr Mondsee. Schließlich meldete sich die Frau bei der Pfotenhilfe, die ausrückte und das Tier abholte.

Laut dem Verein hatte jede Stelle erklärt, dass man in dieser Situation nicht zuständig sei. Kritik dazu kommt jetzt von Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler: "Es ist eine Tragödie, dass niemand helfen wollte. Am meisten verstört mich aber, dass laut Anruferin sogar die Feuerwehr absagte, obwohl sie gesetzlich verpflichtet ist, Tiere in Gefahr zu retten."

Feuerwehr nicht zuständig

Auf OÖN-Anfrage erklärte Dietmar Lehner, Offizier vom Dienst beim Landesfeuerwehrkommando, dass Tierrettungen zwar tatsächlich in den Aufgabenbereich der Feuerwehr fallen. "Wir sind aber vor allem dann zuständig, wenn die Tiere zum Beispiel irgendwo feststecken. Wenn das Tier verletzt, aber gut erreichbar ist, verweisen wir im Normalfall auf Tierschutzorganisationen oder Veterinärmediziner. Wir selbst können ja in der Situation gar nicht helfen, Tierärzte sind wir leider keine", sagte Lehner.

Den verletzten Schwan brachten die Tierretter der Pfotenhilfe ins VetZentrum Anif nach Salzburg. Dort stellten die Veterinärmediziner fest, dass die Verletzungen an seinem Bein so schwerwiegend waren, dass dieses amputiert werden musste.

Eine Wiederauswilderung wird aller Voraussicht nach nicht mehr möglich sein. Der Schwan wurde deshalb auf den Tierschutzhof der Pfotenhilfe nach Lochen am See gebracht. Dort wird er bis zu seinem Lebensende von Tierpflegern und Veterinärmedizinern betreut werden.