Vergünstigte FFP2-Masken waren binnen kurzer Zeit vergriffen

Ab kommendem Montag muss beim Einkaufen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend eine FFP2-Maske getragen werden. Diese neue Regelung hat gestern zu einem Ansturm auf Super- und Drogeriemärkte geführt: In Filialen der vier großen Händler Spar, Rewe, Hofer und Lidl wurden die "Filtering Face Piece"-Masken der Schutzkategorie 2 erstmals zum dauerhaften Selbstkostenpreis von 59 Cent je Stück angeboten. Um Hamsterkäufe zu vermeiden, sind die Einkaufsrationen pro Kunde mit maximal fünf einzelnen Stück bzw. einer 10er-Packung limitiert.

Die Kontingente waren gestern dennoch – sofern sie überhaupt geliefert wurden – binnen weniger Stunden ausverkauft, wie ein OÖN-Lokalaugenschein in Linz zeigte. Die Kunden seien bereits kurz nach Geschäftsöffnung angestanden, um die FFP2-Masken – die besser vor Aerosolen schützen sollen als herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz – zu ergattern, sagte eine Supermarkt-Verkäuferin den OÖN. "Innerhalb von zwei Stunden war unser gesamter Vorrat von 1000 Stück weg." Auch in einem anderen Lebensmittelgeschäft in der Landstraße war die Nachfrage nach den kostengünstigen Masken seit der Früh groß – entsprechen habe man dieser aber nicht können, weil die Lieferung ausgeblieben sei. "Warum, weiß ich nicht."

"Die Lager sind voll"

Die Handelsfirmen versicherten aber, dass genügend Masken bestellt seien. Der Rewe-Konzern (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) gab an, bereits fünf Millionen Stück erhalten zu haben, weitere 15 Millionen seien bestellt. Spar gab zu, von dem Ansturm "ein bisschen überrollt" worden zu sein, wie Sprecherin Nicole Berkmann sagte. "Wir sind in vereinzelten Märkten ausverkauft, es wird aber laufend nachgeliefert." Die Lager seien aber bereits mit 17 Millionen Masken voll, versicherte Berkmann.

