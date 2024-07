Unwettergefahr nicht gebannt: Am Freitag kehren die Gewitter zurück

Nachdem am Mittwoch wie vorhergesagt heftige Unwetter über das Land zogen, bleibt es am Donnerstag weitgehend ruhig. "Heute erwarten wir in weiten Teilen des Landes stabileres Wetter", sagt Christian Ortner von der Geosphere Austria. Die Unwetter würden heute eher die südlichen Bundesländer betreffen. "Kleinere Gewitter können sich im Süden Oberösterreichs bilden." Das sei allerdings die Ausnahme.

Morgen, Freitag, sieht die Lage schon wieder ganz anders aus. "Ähnliche Szenarien wie am Mittwoch sind möglich", sagt der Meteorologe. "Ich denke, dass wir morgen wieder die orange Warnstufe geben werden. Es wird es wieder ungut." Die Details würden am Freitagvormittag feststehen. Die Gewitter werden voraussichtlich stark ausfallen, aber möglicherweise schon am mittleren Nachmittag über Südwesten mit kräftigem Starkregen und Sturmböen über Oberösterreich hinwegziehen. Auch Hagel sei nicht ausgeschlossen. Für Freiluft-Veranstaltungen, die am Freitagabend stattfinden, bestehe die Chance, dass die Gewitter schon vorüber sind.

Entspannung über das Wochenende

Am Samstag entspannt sich die Situation wieder. "Es sieht so aus, als ob es etwas kühler und vor allem stabiler wird." Nur noch vereinzelt werde es zu Gewittern kommen. Der Sonntag bleibt aus heutiger Sicht gewitterfrei.

Für die kommende Woche kann Ortner bereits einen groben Ausblick geben. Der Montag werde sehr heiß. Eventuell schon am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag, spätestens aber am Dienstag und Mittwoch dürften die Gewitter aus derzeitiger Sicht zurückkommen.

